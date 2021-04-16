Ученые создали "самую белую" краску: как они это сделали, и каковы ее свойства

Ученые из американского Университета Пердью разработали краску, которая значительно "белее самой белой краски, доступной в настоящее время". Она поглощает 98% солнечного света и может помочь в борьбе с глобальным потеплением, пишет BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Покраска крыш домов в белый цвет – это энергосберегающий подход, который уже применяют в некоторых крупных городах.

Имеющиеся в продаже белые краски отражают от 80% до 90% солнечного света. "Это важно, потому что каждый 1% отражательной способности, который вы получаете, означает большее отражение солнечного тепла – 10 ватт на квадратный метр", – говорит профессор Сюлин Руан.

"Итак, если бы вы использовали нашу краску для покрытия крыши площадью около 93 кв м, то, по нашим оценкам, вы могли бы получить охлаждающую мощность в 10 киловатт. Это мощнее, чем у центральных кондиционеров, используемых в большинстве домов" — сказал он.

В Нью-Йорке недавно покрыли белой краской более тысячи квадратных метров крыш. Штат Калифорния уже обновил строительные нормы и правила, чтобы продвигать "прохладные крыши".

Их преимущества все еще изучаются, но исследования показали, что они могут снизить потребление энергии и снизить температуру окружающей среды. Это дает дополнительное преимущество в виде сокращения количества воды, используемой для орошения в городах .

"Мы сделали очень приблизительный расчет. И мы предполагаем, что нам нужно будет покрасить этой краской только 1% поверхности Земли – возможно, область, где нет людей, которая покрыта скалами – и это может помочь бороться с тенденцией изменения климата", – сказал профессор Руан.

Новая краска содержит соединение, называемое сульфатом бария, которое также используется для изготовления фотобумаги и косметики.

"Мы использовали очень высокую концентрацию составных частиц. И мы используем много разных размеров частиц, потому что солнечный свет имеет разные цвета на разной длине волны", – пояснил профессор.

То, насколько каждая частица рассеивает свет, зависит от ее размера, "поэтому мы намеренно использовали частицы разных размеров для рассеивания каждой волны", сказал он.

Сейчас исследователи ведут переговоры с компанией о производстве и продаже своей краски, которая, по их словам, должна быть сопоставима по стоимости с имеющимися в настоящее время красками.

Профессор Руан говорит, что получил запрос от музея, который хочет разместить его самую белую краску рядом с самой черной.

Имеется в виду материал Vantablack, разработанный учеными в 2014 году. Этот материал доступен не всем. Скульптор Аниш Капур купил исключительные права на его "использование в качестве художественного материала".

В ответ британский художник Стюарт Семпл создал пигмент, который, по его словам, является "самым розовым в мире", и сделал его доступным для покупки на своем веб-сайте "всем, кроме Аниша Капура".

Профессор Руан говорит, что это будет зависеть от компании-производителя, но он надеется, что его "ультрабелая" краска будет общедоступной.

Читайте также: Toshiba заявила, что изобрела самое быстрое устройство для переработки углекислого газа







Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.