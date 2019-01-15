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15.01.2019, 06:57

Белый дом развеял слухи об Иванке Трамп во главе Всемирного банка

Белый дом развеял слухи об Иванке Трамп во главе Всемирного банка - Фото
Иванка Трамп (фото - EPA)

Дочь президента США поможет выбрать кандидата на пост президента Всемирного банка, но сама не претендует на эту должность

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Дочь американского президента Дональда Трампа Иванка Трамп не является кандидатом на пост главы Всемирного банка, но поможет с выбором кандидата на эту должность от США. Об этом сообщил представитель Белого дома, передает The Wall Street Journal.

По его словам, Иванка Трамп, являясь старшим советником Белого дома, поможет главе Минфина США Стивену Мнучину и исполняющему обязанности главы аппарата сотрудников Белого дома Мику Малвэни "управлять процессом выдвижения кандидатур в США, поскольку она тесно сотрудничала с руководством Всемирного банка в течение последних двух лет".

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Представитель Белого дома отметил, что Мнучин и Малвэни лично обратились к дочери президента США с просьбой о помощи.

Ранее сообщалось, что кроме дочери Трампа на эту должность могут претендовать экс постпред США при ООН Никки Хейли, директор Агентства США по международному развитию Марк Грин, замминистра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас, экономист из Нигерии Оконьо-Ивевале, бывший президент Африканского банка развития Дональд Каберука из Руанды и индонезийский министр финансов Сри Мульяни Индравати.

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Теги: Иванка Трамп, Минфин США, Стивен Мнучин, США, дональд трамп, Всемирный банк, глава всемирного банка, выборы главы всемирного банка, дочь трампа, Мик Малвэни
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