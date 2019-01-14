Белый дом запросил у Пентагона варианты бомбардировки Ирана - WSJ

Стратегический бомбардировщик B-2 Spirit (фото - northropgrumman.com)

Осенью 2018 года команда Белого дома по нацбезопасности во главе с советником американского лидера Дональда Трампа Джоном Болтоном подала запрос в Пентагон насчет вариантов удара по Ирану. Об этом со ссылкой на статью в The Wall Street Journal пишет агентство Reuters.

Как утверждают журналисты, ссылаясь на свои источники, это произошло после того, как поддерживаемые Ираном боевики в Ираке обстреляли из минометов багдадский квартал с американским посольством.

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В ответ на запрос Минобороны США разработало варианты нанесения ударов по военным объектам Ирана, хотя это обращение Белого дома "вызвало глубокую обеспокоенность у представителей Пентагона и Госдепартамента".

О том, были ли показаны варианты администрации США, неизвестно. Также источник не знает, был ли осведомлен сам Трамп о таком запросе своей команды.

В Госдепе США отказались от комментариев на эту тему. Пентагон дипломатично ответил Reuters, что "предоставляет президенту опции по самым различным угрозам".

В сентябре 2017 года Иран заявил, что создал "отца всех бомб" - 10-тонную бомбу, а в ноябре 2018-го командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции Амирали Хаджизаде припугнул США тем, что американские военные базы находятся в радиусе поражения иранских баллистических ракет.

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