Берни Сандерс намерен участвовать в выборах президента США

Берни Сандерс

Сенатор-демократ Берни Сандерс заявил, что намерен участвовать в борьбе за пост президента США на выборах в 2020 году. Об этом пишет The New York Times.

"Я баллотируюсь в президенты", - сказал Сандерс.

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Издание напоминает, что Сандерс участвовал в кампании по выдвижению кандидата в президенты США от Демократической партии на выборах 2016 года, но проиграл бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон.

Сенатор назвал причины участвовать в выборах. Во-первых, он хочет сменить на этом посту Дональда Трампа, которого считает позором для страны. Во-вторых, Сандерс намерен реализовать те идеи, которые он высказывал в прошлую кампанию.