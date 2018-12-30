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30.12.2018, 08:19

Би-би-си обвиняет Кремль в "сливе" данных своих журналистов

Би-би-си обвиняет Кремль в "сливе" данных своих журналистов - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Корпорация Би-би-си просит Москву расследовать утечку данных работающих в Москве журналистов, которые были только у российских государственных органов

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Британский общественный вещатель Би-би-си направил официальную жалобу в Министерство иностранных дел России из-за публикации в открытом доступе персональных данных московских работников корпорации, которые были доступны только государственным органам РФ. Об этом говорится на сайте Би-би-си.

"25 декабря сайт pikabu.ru, сайт segodnya.ru, а также сообщество "ВКонтакте" под названием "За Матушку - Россию" опубликовали список 44 сотрудников Би-би-си, работающих в России, включая их полные имена и фотографии", - сказано в материале.

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Сайт segodnya.ru назвал список "Наш ответ Чемберлену" и заявил, что это ответ на опубликованный накануне в газете Sunday Times список восьми сотрудников британского отделения пропагандистского российского ресурса Sputnik с указанием их должностей. Би-би-си отмечает, что не публиковала этот список. После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские дипломаты "разрабатывают вопрос контрмер".

"Мы всегда работали в России в соответствии с российским законодательством и добросовестно следуем правилам лицензирования и получения аккредитаций. Поэтому нас особенно беспокоит то, что личные данные наших сотрудников, которые мы предоставили российским властям в рамках нашей законной деятельности, были раскрыты подобным образом", - заявил глава Всемирной службы Би-би-си Джейми Ангус.

Он сказал, что корпорация попросила РФ расследовать "это происшествие, которое не может не вызывать тревогу" из-за угрозы безопасности журналистов.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже заявил, что Кремль не "одобряют публикацию" персональных данных сотрудников Би-би-си, но относятся к этому "с пониманием". Захарова назвала опубликованные данные "проделками британских хакеров".

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Теги: Мария Захарова, Россия, Москва, дмитрий песков, кремль, журналисты, персональные данные, мид россии, би-би-си, BBC, раскрытие персональных данных
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