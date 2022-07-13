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Билл Гейтс отдает почти все свое состояние на благотворительность

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2022, 19:28
Билл Гейтс отдает почти все свое состояние на благотворительность - Фото
Билл Гейтс (скриншот из видеозаписи Veritasium)

Американский бизнес-магнат, соучредитель компании Microsoft Билл Гейтс объявил, что жертвует своему фонду $20 млрд. Об этом сообщает пресс-служба фонда, отмечая, что это "почти все" состояние бизнесмена.

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Фонд Гейтса планирует увеличить свой годовой бюджет на 50% по сравнению с допандемическим уровнем, с почти $6 млрд до $9 млрд к 2026 году.

В фонде говорят, что будут работать "над тем, чтобы инновационные решения — в области здравоохранения, гендерного равенства, сельского хозяйства, финансовой доступности и образования — достигали как можно большего числа людей в кратчайшие сроки".

"Несколько крупных глобальных неудач, произошедших за последние несколько лет, обескуражили многих людей и заставили их задуматься о том, будет ли мир продолжать ухудшаться. Пандемия и вторжение в Украину — лишь два примера. Эти неудачи причиняют значительные страдания", – написал Гейтс в своем блоге.

Он считает, что большие кризисы "требуют от всех нас делать больше".

"Я надеюсь, что, жертвуя больше, мы сможем смягчить некоторые страдания, с которыми люди сталкиваются прямо сейчас, и помочь осуществить видение фонда, чтобы дать каждому человеку шанс жить здоровой продуктивной жизнью", – написал Гейтс.

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Вадим Ребрина
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война Билл Гейтс благотворительность пандемия
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