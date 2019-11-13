Bloomberg раскрыл, сколько зарабатывают журналисты в США: цифры

Журналисты надеются, что, узнав зарплаты конкурентов, смогут требовать от своего руководства повышения (Фото: depositphotos.com)

Заместитель редактора американской газеты The New York Times зарабатывает $145 000 в год. Об этом пишет Bloomberg, рассказывая, что журналисты в США начали публиковать данные о своих зарплатах.

В некой электронной таблице, которой сотрудники СМИ США обмениваются друг с другом, они указывают опыт, должность, название издания, пол, размер зарплаты. Таким образом они надеются "раскрыть тайну" о различиях в оплате труда и получить возможность добиться повышения.

В числе изданий - NYT, BuzzFeed, The Wall Street Journal, CNN, Vice, Conde Nast и другие.

По документу, штатный сотрудник Vice зарабатывает в год $62 000, редактор CNN - $110 000 плюс бонусы, сотрудник газетной сети Lee Enterprises Inc. в Айове - $33 000, редактор в Vox Media - $400 000 в год за редактирование, производство, размещение подкастов и проведение конференций.

По информации Bloomberg, на прошлой неделе газета Washington Post опубликовала результаты собственного исследования. Было установлено, что женщинам платят меньше, чем мужчинам, а белым мужчинам - больше, чем сотрудникам с иным цветом кожи.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в сентябре составила 10 687 грн, что на 1,4% больше, чем в августе и на 18,2% - в годовом выражении.

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