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06.03.2019, 06:54

Блумберг сказал, будет ли баллотироваться в президенты США

Блумберг сказал, будет ли баллотироваться в президенты США - Фото
Блумберг (фото - EPA)

Основатель информационно-аналитического агентства Bloomberg отметил, что к решению баллотироваться его подталкивали многие люди

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Основатель и владелец информационно-аналитического агентства Bloomberg, миллиардер Майкл Блумберг  заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента США в 2020 году. Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, к решению баллотироваться его подталкивали многие люди.

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"Некоторые говорили мне, что для победы в качестве кандидата от демократов мне нужно изменить свои взгляды, чтобы соответствовать опросам. Но я слышу это всю мою политическую карьеру", - сказал Блумберг.

По его словам, он не готов отказаться от своих идей.

"Я не такой человек, и я не думаю, что это то, чего хотят избиратели от главы государства", - добавил он, уточнив, что "никогда не скрывал своей веры в то, что Дональд Трамп представляет угрозу для страны".

6 декабря 2018 года сообщалось, что Блумберг продаст агентство Bloomberg LP, если станет президентом США в 2020 году.

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Теги: выборы в США, дональд трамп, Майкл Блумберг
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