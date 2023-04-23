Бои в Судане. Из страны начали вывозить иностранцев, США провели спецоперацию в Хартуме

Из Судана, где с конца прошлой недели продолжается военный конфликт, начали эвакуировать иностранцев, пишет Reuters.

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Агентство со ссылкой на представителей суданской армии пишет, что дипломатам и другим гражданам Великобритании, США, Франции и Китая предоставили возможность покинуть страну.



Поскольку международный аэропорт столицы Хартум закрыли из-за боев, раньше эвакуация была невозможной.

Некоторые страны в связи с этим начали использовать другие маршруты. Саудовская Аравия, например, эвакуировала граждан стран Персидского залива из города Порт-Судан на Красном море, в 650 км от Хартума. Иордания будет использовать такой же маршрут для своих граждан.

Утром 23 апреля (по киевскому времени) на сайте Белого дома появилось сообщение о том, что США успешно провели военную операцию по эвакуации своих служащих из Хартума.

"Я благодарю Джибути, Эфиопию и Саудовскую Аравию, которые сыграли решающую роль в успехе нашей операции", – заявил президент США Джо Байден, призвав стороны военного конфликта к немедленному и безусловному прекращению огня.

Reuters со ссылкой на Силы быстрого реагирования – одну из противоборствующих сторон в Судане – указывает, что американские дипломаты и члены их семей были эвакуированы воздушным путем. В операции были задействованы шесть самолетов.

У Украины нет своего посольства в Судане. Министерство иностранных дел сообщало, что поддерживает связь с украинскими гражданами в Судане через посольство в Египте. В Хартуме действует почетное консульство Украины в Судане.

Уличные бои в Хартуме начались 15 апреля в результате разногласий между двумя местными военачальниками – генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом и Мохамедом Хамданом Дагало. Они оба занимали высокие должности в военном правительстве Судана, сформированном после переворота 2019 года, свергшего многолетнего лидера страны Омара аль-Башира.

В результате Силы быстрого реагирования Судана (Rapid Support Forces, RSF) во главе с генералом Хамданом Дагалом выступили против действующего правительства, заявив, что стремятся установить в стране демократию.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Судане уже погибли более 400 человек. Считается, что количество погибших намного больше.

Андрій Водяний

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