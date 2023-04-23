UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Бои в Судане. Из страны начали вывозить иностранцев, США провели спецоперацию в Хартуме

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2023, 06:51
Бои в Судане. Из страны начали вывозить иностранцев, США провели спецоперацию в Хартуме - Фото
Судан (Скриншот видео)

Из Судана, где с конца прошлой недели продолжается военный конфликт, начали эвакуировать иностранцев, пишет Reuters.

Агентство со ссылкой на представителей суданской армии пишет, что дипломатам и другим гражданам Великобритании, США, Франции и Китая предоставили возможность покинуть страну.

Поскольку международный аэропорт столицы Хартум закрыли из-за боев, раньше эвакуация была невозможной.

Некоторые страны в связи с этим начали использовать другие маршруты. Саудовская Аравия, например, эвакуировала граждан стран Персидского залива из города Порт-Судан на Красном море, в 650 км от Хартума. Иордания будет использовать такой же маршрут для своих граждан.

Утром 23 апреля (по киевскому времени) на сайте Белого дома появилось сообщение о том, что США успешно провели военную операцию по эвакуации своих служащих из Хартума.

"Я благодарю Джибути, Эфиопию и Саудовскую Аравию, которые сыграли решающую роль в успехе нашей операции", – заявил президент США Джо Байден, призвав стороны военного конфликта к немедленному и безусловному прекращению огня.

Reuters со ссылкой на Силы быстрого реагирования – одну из противоборствующих сторон в Судане – указывает, что американские дипломаты и члены их семей были эвакуированы воздушным путем. В операции были задействованы шесть самолетов.

У Украины нет своего посольства в Судане. Министерство иностранных дел сообщало, что поддерживает связь с украинскими гражданами в Судане через посольство в Египте. В Хартуме действует почетное консульство Украины в Судане.

  • Уличные бои в Хартуме начались 15 апреля в результате разногласий между двумя местными военачальниками – генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом и Мохамедом Хамданом Дагало. Они оба занимали высокие должности в военном правительстве Судана, сформированном после переворота 2019 года, свергшего многолетнего лидера страны Омара аль-Башира.
  • В результате Силы быстрого реагирования Судана (Rapid Support Forces, RSF) во главе с генералом Хамданом Дагалом выступили против действующего правительства, заявив, что стремятся установить в стране демократию.
  • По данным Всемирной организации здравоохранения, в Судане уже погибли более 400 человек. Считается, что количество погибших намного больше.
Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
США эвакуация саудовская аравия Судан
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 