Более 500 украинцев застряли в Греции из-за приостановки работы туроператора – МИД
Более 500 граждан Украины не могут вернуться из Греции из-за приостановки работы местного туроператора Mouzenidis Travel. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
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Как отмечается, глава МИД Дмитрий Кулеба мобилизовал ресурсы дипломатической службы для оказания помощи украинским туристам в Греции.
По информации МИД, посольство в Афинах и консульство Украины в Салониках вместе с Госагентством развития туризма и украинскими туроператорами работают над решением проблем с поселением в гостиницах и возвращением украинцев на родину.
Сообщается, что 25-26 июня должны состояться авиарейсы по маршрутам Салоники-Киев, Салоники-Львов и Ираклион-Киев, которые доставят в Украину более 500 человек.
В минстерстве напомнили, что во избежание проблемных ситуаций клиенты Mouzenidis Travel перед поездкой в Грецию должны обязательно связаться с отелем для проверки подлинности приобретенного тура.
- 17 июня туроператор Mouzenidis Travel сообщил о временной приостановке обслуживания туристов в период с 18 по 26 июня. Проблемы у туроператора и ее авиакомпании Ellinair возникли из-за ограничений полетов, действующих в России, откуда Mouzenidis привлекает большинство постоянных клиентов.
- 24 июля Mouzenidis Travel продлил временную приостановку туров в Грецию до 31 июля.
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