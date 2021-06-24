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Более 500 украинцев застряли в Греции из-за приостановки работы туроператора – МИД

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2021, 19:23
Более 500 украинцев застряли в Греции из-за приостановки работы туроператора – МИД - Фото
Дмитрий Кулеба (скриншот из видео ICTV/YouTube)

Более 500 граждан Украины не могут вернуться из Греции из-за приостановки работы местного туроператора Mouzenidis Travel. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

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Как отмечается, глава МИД Дмитрий Кулеба мобилизовал ресурсы дипломатической службы для оказания помощи украинским туристам в Греции.

По информации МИД, посольство в Афинах и консульство Украины в Салониках вместе с Госагентством развития туризма и украинскими туроператорами работают над решением проблем с поселением в гостиницах и возвращением украинцев на родину.

Сообщается, что 25-26 июня должны состояться авиарейсы по маршрутам Салоники-Киев, Салоники-Львов и Ираклион-Киев, которые доставят в Украину более 500 человек.

В минстерстве напомнили, что во избежание проблемных ситуаций клиенты Mouzenidis Travel перед поездкой в ​​Грецию должны обязательно связаться с отелем для проверки подлинности приобретенного тура.

  • 17 июня туроператор Mouzenidis Travel сообщил о временной приостановке обслуживания туристов в период с 18 по 26 июня. Проблемы у туроператора и ее авиакомпании Ellinair возникли из-за ограничений полетов, действующих в России, откуда Mouzenidis привлекает большинство постоянных клиентов.
  • 24 июля Mouzenidis Travel продлил временную приостановку туров в Грецию до 31 июля.
Наталия Медведева
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туризм Греция Mouzenidis Travel
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