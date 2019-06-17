Борьба с пластиком. О чем договорились на встрече G20

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В Японии 16 июня на встрече G20 (Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония и Европейский союз) достигли первого международного соглашения по сокращению пластиковых отходов в мировом океане. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В договоре сформулированы общие для всех правила по борьбе с пластиковым загрязнением, заявил министр охраны окружающей среды Японии Есиаки Харада по окончании двухдневной встречи, в которой принимали участие его коллеги из стран большой двадцатки.

В соглашении прописаны конкретные меры против загрязнения пластиковыми отходами, предусмотрена поддержка инноваций в этой области и улучшение научных методов анализа и наблюдения.

Отмечается, что некоторые формулировки соглашения остаются расплывчатыми, а его выполнение будет осуществляться на добровольных началах.

Кроме того, раз в год предполагается выпускать отчет о том, как продвигается работа по борьбе с пластиковыми отходами.

Также уточняется, что это соглашение – только первый шаг к решению проблемы и рассчитывать исключительно на него недостаточно.

10 июня сообщалось, что страны G20 договорились об использовании искусственного интеллекта.