Британия хочет объявить Хезболлу террористической организацией

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Парламент Великобритании планирует принять новые правила, согласно которым ливанская организация Хезболла будет признана террористической. Об этом сообщает ВВС.

Частично Хезболла была запрещена в Британии с 2001 года, а ее военное крыло - с 2008 года.

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Британские власти заявляют, что больше не могут различать военное и политическое крыло организации.

Ожидается, что изменения вступят в силу в пятницу, после чего поддержка Хезболлы станет преступлением, которое будет наказываться лишением свободы сроком до 10 лет.

Хезболла - это шиитская исламистская политическая, военная и общественная организация, которая обладает значительной властью в Ливане.

Министр внутренних дел Британии Саджид Джавид заявил, что решил полностью запретить эту группу, поскольку Хезболла "продолжает попытки дестабилизировать хрупкую ситуацию на Ближнем Востоке".

Агентство отмечает, что группа, поддерживаемая Ираном, отправила тысячи своих бойцов в Сирию, чтобы поддержать силы, лояльные президенту Башару Асаду.

В мае 2018 года США обнародовали новый список санкций против Хезболлы, деятельность которой считается в Соединенных Штатах террористической.