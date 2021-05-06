UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Британия направит военные корабли из-за угроз блокады острова Джерси французскими рыбаками

06.05.2021, 07:32
Британия направит военные корабли из-за угроз блокады острова Джерси французскими рыбаками - Фото
HMS Severn (Фото – Министерство обороны Великобритании)

Великобритания направит два патрульных судна к острову Джерси у побережья Франции на фоне угроз французских рыбаков блокировать его порт. Заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона опубликовано пресс-службой британского правительства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Джерси – зависимая от британской короны территория, остров находится в 22 км от побережья Франции. После Brexit по новым правилам французские рыбаки должны подтвердить историю рыбной ловли в водах острова, чтобы получить лицензии на работу в них, сообщает BBC.

Правительство Франции заявило, что рыбаки столкнулись с дополнительными требованиями, не оговоренными ранее.

Глава рыболовства в регионе Нормандия Дмитрий Рогофф заявил, что 100 французских рыболовных судов отправятся в порт Джерси Сент-Хелиер в знак протеста против новых правил, но подчеркнул, что затем они мирно вернутся в порт, сообщает The Guardian.

Министр морского судоходства Франции Анник Жирарден заявила, что в качестве ответной меры острову могут отключить электричество – 95% электроснабжения Джерси идет из Франции.

Джонсон провел беседу с главным министром Джерси Джоном Ле Фондре и главой МИД острова Яном Горстом о перспективе блокады. Они подчеркнули необходимость снятия напряженности и диалога между Джерси и Францией.

Джонсон назвал возможную блокаду неоправданной и заявил, что в качестве меры предосторожности Великобритания отправит к Джерси два патрульных судна. По сообщению журналистов, речь идет о HMS Severn и HMS Tamar.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
рыболовство Великобритания франция Борис Джонсон рыбаки напряженность остров Джерси патрульное судно
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 