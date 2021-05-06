Британия направит военные корабли из-за угроз блокады острова Джерси французскими рыбаками

Великобритания направит два патрульных судна к острову Джерси у побережья Франции на фоне угроз французских рыбаков блокировать его порт. Заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона опубликовано пресс-службой британского правительства.

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Джерси – зависимая от британской короны территория, остров находится в 22 км от побережья Франции. После Brexit по новым правилам французские рыбаки должны подтвердить историю рыбной ловли в водах острова, чтобы получить лицензии на работу в них, сообщает BBC.

Правительство Франции заявило, что рыбаки столкнулись с дополнительными требованиями, не оговоренными ранее.

Глава рыболовства в регионе Нормандия Дмитрий Рогофф заявил, что 100 французских рыболовных судов отправятся в порт Джерси Сент-Хелиер в знак протеста против новых правил, но подчеркнул, что затем они мирно вернутся в порт, сообщает The Guardian.

Министр морского судоходства Франции Анник Жирарден заявила, что в качестве ответной меры острову могут отключить электричество – 95% электроснабжения Джерси идет из Франции.

Джонсон провел беседу с главным министром Джерси Джоном Ле Фондре и главой МИД острова Яном Горстом о перспективе блокады. Они подчеркнули необходимость снятия напряженности и диалога между Джерси и Францией.

Джонсон назвал возможную блокаду неоправданной и заявил, что в качестве меры предосторожности Великобритания отправит к Джерси два патрульных судна. По сообщению журналистов, речь идет о HMS Severn и HMS Tamar.

31 января 2020 года Великобритания официально покинула ЕС.

28 апреля 2021 года Европарламент одобрил торговое соглашение между ЕС и Великобританией после Brexit.

Денис Юдин

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