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Британия призывает Европу объединиться против Северного потока-2: Мы бросим вызов агрессии

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2021, 12:33
Британия призывает Европу объединиться против Северного потока-2: Мы бросим вызов агрессии - Фото
Элизабет Трасс (Фото - EPA)

Европа должна выступить против строительства газопровода Северный поток-2, который позволит России усилить контроль над зависящими от ее газа странами. Об этом в статье для The Telegraph пишет глава МИД Великобритании Элизабет Трасс, комментируя ситуацию на границе Польши и Беларуси. 

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Трасс называет действия самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко "шагом по подрыву региональной безопасности": "Он использует отчаявшихся мигрантов как пешек в попытках создать нестабильность и удержаться у власти, невзирая на человеческие жертвы. Соединенное Королевство не отводит глаз. Мы будем вместе с нашими союзниками в регионе, которые находятся на границе свободы".

По ее словам, ответственность за это лежит на России: "Он (Владимир Путин - ред.) должен оказать давление на власти Беларуси, чтобы они прекратили кризис и вступили в диалог".

Она говорит, что на саммите глав МИД стран НАТО, который пройдет через несколько недель в Риге, будут выдвинуты новые предложения, чтобы "бросить вызов методам агрессии 21-го века, используемым теми, кто угрожает нашим свободам, экономике и демократии".

"Я хочу, чтобы к нам присоединились наши друзья со всей Европы. Мы будем вместе выступать против строительства Северного потока-2. Он рискует подорвать европейскую безопасность, позволив России усилить контроль над странами, которые зависят от ее газа... В это критическое время мы должны углублять наши инвестиционные и торговые связи со странами, которые следуют правилам... Мы не можем и никогда не будем помогать тем, кто хочет подорвать свободу и демократию", – отметила она.

  • В сентябре Палата представителей США согласилась добавить в проект оборонного бюджета США санкции против Северного потока-2. Он требует одобрения в Сенате и подписи президента Джо Байдена, чтобы стать законом.
  • В Германии считают, что процесс сертификации российского Северного потока-2 может быть завершен в начале 2022 года.
Владислав Сердюк
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северный поток-2 Элизабет Трасс
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