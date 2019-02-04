Британия впервые проводит военные учения в Арктике: видео

В этом году Британия впервые проводит учения за полярным кругом. Для этого в Норвегию прибыли вертолеты британских ВВС AH-64 Apache. Об этом сообщает пресс-служба 4 полка ВВС Британии.
Учения британских военных сил проходят в экстремальных условиях: температура воздуха в регионе опускается до -30 градусов.
По сообщениям СМИ, в "мероприятии" будут принимают участие около тысячи британских военнослужащих. К ним также присоединились норвежские, американские и нидерландские военные.
Running takeoffs in the snow? No problem! #apache #apachehelicopter #656sqn @armyaircorps @britisharmy #takeoff #arctic @ComdAHF pic.twitter.com/iJCPgS00xX— 4 Regiment AAC (@4RegimentAAC) 24 січня 2019 р.
Общая же численность личного состава вышеназванных стран в регионе достигнет 8 тысяч.
Читайте также: Военные Британии показали как тренируют украинских солдат: видео