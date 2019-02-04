Британия впервые проводит военные учения в Арктике: видео

Фото: 4RegimentAAC

В этом году Британия впервые проводит учения за полярным кругом. Для этого в Норвегию прибыли вертолеты британских ВВС AH-64 Apache. Об этом сообщает пресс-служба 4 полка ВВС Британии.

Учения британских военных сил проходят в экстремальных условиях: температура воздуха в регионе опускается до -30 градусов.

Реклама

По сообщениям СМИ, в "мероприятии" будут принимают участие около тысячи британских военнослужащих. К ним также присоединились норвежские, американские и нидерландские военные.

Общая же численность личного состава вышеназванных стран в регионе достигнет 8 тысяч.

Читайте также: Военные Британии показали как тренируют украинских солдат: видео