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04.02.2019, 11:08

Британия впервые проводит военные учения в Арктике: видео

Британия впервые проводит военные учения в Арктике: видео - Фото
Фото: 4RegimentAAC

Военные учения проходят в условиях экстремального холода - до -30 градусов. В учениях принимают участие также США, Норвегия и Нидерланды

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В этом году Британия впервые проводит учения за полярным кругом. Для этого в Норвегию прибыли вертолеты британских ВВС AH-64 Apache. Об этом сообщает пресс-служба 4 полка ВВС Британии.

Учения британских военных сил проходят в экстремальных условиях: температура воздуха в регионе опускается до -30 градусов.

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По сообщениям СМИ, в "мероприятии" будут принимают участие около тысячи британских военнослужащих. К ним также присоединились норвежские, американские и нидерландские военные.  

Общая же численность личного состава вышеназванных стран в регионе достигнет 8 тысяч. 

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Теги: армия, британия, учения, ВВС Британии
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