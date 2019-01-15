Британский депутат отложила роды для голосования за Brexit - BBC

Тюлип Сиддик (фото - аккаунт в Facebook)

Депутат британского парламента Тюлип Сиддик отложила дату рождения своего ребенка, чтобы успеть проголосовать за соглашение по выходу Британии из состава Европейского союза. Об этом сообщает Би-би-си.

Сиддик должны были делать кесарево сечение в начале этой недели, но доктора согласиись перенести роды на четверг, 17 января.

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Члены парламента Британии сказали своей коллеге, что нельзя ставить перед свобой выбор между ребенком и голосованием, но приветствуют ее решение.

"Если мой сын появится на свет даже днем ​​позже, это будет стоит того в случае, если у нас будут хорошие отношения между Британией и Европой", - отметила депутат.

Сегодня, 15 января, в парламенте Великобритании может состояться голосование по соглашению с Евросоюзом о Brexit. Ранее премьер-министр Тереза Мэй была вынужденна отложить голосование 11 декабря после того, как признала, что ее соглашение отклонит большинство.