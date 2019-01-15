Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
15.01.2019, 11:37

Британский депутат отложила роды для голосования за Brexit - BBC

Британский депутат отложила роды для голосования за Brexit - BBC - Фото
Тюлип Сиддик (фото - аккаунт в Facebook)

У Тюлип Сиддик были запланирована на начало недели операция - кесарево сечение

Реклама
Реклама

Депутат британского парламента Тюлип Сиддик отложила дату рождения своего ребенка, чтобы успеть проголосовать за соглашение по выходу Британии из состава Европейского союза. Об этом сообщает Би-би-си.

Сиддик должны были делать кесарево сечение в начале этой недели, но доктора согласиись перенести роды на четверг, 17 января.

Реклама

Члены парламента Британии сказали своей коллеге, что нельзя ставить перед свобой выбор между ребенком и голосованием, но приветствуют ее решение.

"Если мой сын появится на свет даже днем ​​позже, это будет стоит того в случае, если у нас будут хорошие отношения между Британией и Европой", - отметила депутат. 

Сегодня, 15 января, в парламенте Великобритании может состояться голосование по соглашению с Евросоюзом о Brexit. Ранее премьер-министр Тереза Мэй была вынужденна отложить голосование 11 декабря после того, как признала, что ее соглашение отклонит большинство.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Великобритания, британия, brexit, выход британии из ес, Тюлип Сиддик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 