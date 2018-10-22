Британский студент умер после "обряда инициации" с алкоголем

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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20-летний Эд Фармер участвовал в "обряде инициации", когда в одном из баров студенты заказали 100 рюмок тройной водки

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Студент университета Ньюкасла, Великобритания, умер в больнице из-за алкогольной передозировки после студенческого "обряда инициации". Об этом сообщает ВВС со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что инцидент произошел в декабре 2016 года. Все это время шло следствие.

Установлено, что 20-летний Эд Фармер участвовал в "обряде инициации", когда в одном из баров студенты заказали 100 рюмок тройной водки.

Фармера увезли в больницу после того, как обнаружили, что он находится в бессознательном состоянии. Содержание алкоголя в крови студента превышало допустимую норму в пять раз.

По данным медиков, передозировка алкоголя вызвала остановку сердца, что привело к повреждению мозга и смерти британца.

Записи камер видеонаблюдения, которые были продемонстрированы в суде, показывают, как после посещения бара Фармер падает, и двое других студентов несут его за руки и ноги.

Около 4:30 утра студенты, которые ночевали с Фармером в одном доме, обнаружили, что он без сознания, и вызвали скорую.

Доктор Рубен Сахара, глава департамента экстренной медицины Королевской больницы, считает, что своевременная помощь могла спасти жизнь студента.

Ранее в Иране, где алкоголь запрещен законом, минимум 460 человек отравились некачественным напитком, 42 человека погибли.