Британское издательство изменит книгу "Люди Путина" по требованию российских миллиардеров

Британское издательство HarperCollins изменит книгу "Люди Путина" по требованию российских миллиардеров Михаила Фридмана (сооснователь Альфа-Груп) и Петра Авена (глава совета директоров Альфа-Банка). Об этом сообщает The Guardian.

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Адвокат бизнесменов Хью Томлинсон сообщил, что его клиенты заключили мировую сделку с издателем – HarperCollins согласился удалить спорные моменты и принести извинения.

Юристы HarperCollins заявили, что изменения в книге будут незначительными и охватят три абзаца. Издатель также выразил сожаления, что не обратился к истцам за комментарием до публикации.

The Guardian не уточняет, какие именно фрагменты будут удалены из книги. Однако автор книги, журналистка Кэтрин Белтон, писала, что основателям Альфа-Груп удалось сохранить созданный в 90-х бизнес, благодаря контактам со спецслужбами и хорошим отношениям с президентом РФ Владимиром Путиным.

Книга Люди Путина была издана в апреле 2020 года. Ее написала британская журналистка Кэтрин Белтон, которая была московским корреспондентом Financial Times. Выжимки из книги читайте в материале LIGA.net .

. Кроме Авена и Фридмана, иск против издателя подал миллиардер Роман Абрамович. По данным The Guardian, он оспаривает тезис, что якобы купил футбольный клуб Челси в 2003 году по указанию Путина. Также иски подали российская нефтегазовая корпорация Роснефть и бизнесмен Шалва Чигиринский.

Марк Сировой

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