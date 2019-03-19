Покончил с собой бывший консультант Обамы и Клинтона

Алан Крюгер (фото - EPA)

Алан Крюгер, профессор экономики Принстонского университета, который консультировал президентов США Билла Клинтона и Барака Обаму, покончил жизнь самоубийством в эти выходные. Как пишет Reuters, ему было 58 лет.

Крюгер занимал пост главного экономиста Министерства труда США в эпоху Клинтона и председателя Совета экономических советников Белого дома по Обаме.

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Он преподавал экономику в Принстоне с 1987 года. На прошлой неделе Крюгер выступил в Стэнфордском университете с лекцией под названием "Почему базовый универсальный доход столь противоречив?"

Крюгер был заядлым меломаном; он приглашал Дэвида Боуи на свои лекции. Его последняя исследовательская работа касалась музыкальной индустрии. Этому же была посвящена и его следующая книга, запланированная к выходу в июне.