Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
19.03.2019, 11:50

Покончил с собой бывший консультант Обамы и Клинтона

Покончил с собой бывший консультант Обамы и Клинтона - Фото
Алан Крюгер (фото - EPA)

Профессор экономики Принстонского университета Алан Крюгер совершил самоубийство

Реклама
Реклама

Алан Крюгер, профессор экономики Принстонского университета, который консультировал президентов США Билла Клинтона и Барака Обаму, покончил жизнь самоубийством в эти выходные. Как пишет Reuters, ему было 58 лет.

Крюгер занимал пост главного экономиста Министерства труда США в эпоху Клинтона и председателя Совета экономических советников Белого дома по Обаме.

Реклама

Он преподавал экономику в Принстоне с 1987 года. На прошлой неделе Крюгер выступил в Стэнфордском университете с лекцией под названием "Почему базовый универсальный доход столь противоречив?"

Крюгер был заядлым меломаном; он приглашал Дэвида Боуи на свои лекции. Его последняя исследовательская работа касалась музыкальной индустрии. Этому же была посвящена и его следующая книга, запланированная к выходу в июне.

Отправить:
Распечатать:
Теги: самоубийство, происшествие, барак обама, Алан Крюгер, Билл Клинтон
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 