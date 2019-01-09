Бывший министр энергетики Израиля признался в шпионаже

Гонен Сегев (фото - EPA)

Бывший член правительства Израиля признал, что шпионит в пользу Ирана. Об этом сообщает Reuters.

Гонену Сегеву, министру энергетики Израилия в 1995-1996 гг., предъявили обвинение в июне.

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Служба внутренней безопасности Израиля считает, что министра завербовала иранская разведка, когда тот жил в Нигерии.

Следователи установили, что Сегев связывался с должностными лицами в посольстве Ирана в Нигерии в 2012 году и что он дважды посещал Иран для встреч со своими помощниками.

От иранской стороны он получил шифр и пользовался им для передачи данных об энергетической системе Израиля, вопросах безопасности и чиновниках.

Reuters отмечает, что Сегева уже сажали в тюрьму - за попытку ввоза экстази в Израиль в 2004 году.Он освободился в 2007 году.