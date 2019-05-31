Чехия ужесточает условия получения гражданства: что изменится

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Министерство внутренних дел Чехии хочет ужесточить правила получения гражданства страны. Об этом сообщает 420on.cz.

Проект поправок представлен на согласование ведомствам. При подаче документов на гражданство будет более строго оцениваться финансовое положение кандидата, знание языка и проверяться отсутствие криминального прошлого.

"Цель поправок состоит в том, чтобы отреагировать на ухудшающуюся ситуацию в области глобальной безопасности", - отметил министр внутренних дел Ян Гамачек.

Например, согласно проекту, у претендующих на гражданство лиц будет оцениваться отсутствие не только судимости, но и правонарушений, например связанных с хранением оружия, несоблюдением общественного порядка

Заявителю также придется доказать, что, помимо дохода, он имеет достаточно средств и имущества для проживания в Чехии. Кандидатам по-прежнему придется сдавать экзамен на знание чешского языка и реалий.

От него освобождаются те, кто отучился в чешских учебных заведениях три года, однако теперь школы должны быть зарегистрированными. Это призвано пресечь практику, когда люди приносят формальные подтверждения обучения, а на деле не знают языка.

"Недостаточный уровень владения чешским языком и незнание чешских реалий являются серьезным препятствием для интеграции иностранцев и способствуют их социальной изолированности от общества", - говорится в сообщении.

С 2014 по 2018 год ведомство получило 18 229 заявлений от иностранцев с просьбой предоставить им чешское гражданство. По соображениям национальной безопасности 170 заявок были отклонены.

30 января 2019 года сообщалось, что в Чехии все больше интересовались украинскими рабочими. Более 300 чешских предприятий подали заявки на присоединение к программе "Режим Украина".