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03.04.2019, 11:20

Чикаго вошел в историю, избрав мэром афроамериканку - Reuters

Чикаго вошел в историю, избрав мэром афроамериканку - Reuters - Фото
Лори Лайтфут (фото - ЕРА)

В Соединенных Штатах только 6% мэров в 200 крупнейших городах являются "цветными", пишет новостное агентство

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Новичок в американском политикуме Лори Лайтфут вчера, 2 апреля, была избрана первой чернокожей женщиной-мэром Чикаго. Об этом сообщило агентство Reuters.

Она с подавляющим преимуществом опередила конкурентку Тони Преквинкл, опытного местного политика: 74% против 26%.

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Бывший федеральный прокурор Лайтфут также станет первым мэром третьего по величине города США, который открыто заявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

56-летняя демократ Лайтфут ранее никогда не занимала политические должности, в то время как 72-летняя Преквинкл была в городском совете почти 20 лет, прежде чем в 2010 году стать президентом совета Округа Кук.

В США крайне редка конкуренция избирательных кампаний между двумя афроамериканскими женщинами.

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Теги: лгбт, Чикаго, Лори Лайтфут
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