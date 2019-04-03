Чикаго вошел в историю, избрав мэром афроамериканку - Reuters

Лори Лайтфут (фото - ЕРА)

Новичок в американском политикуме Лори Лайтфут вчера, 2 апреля, была избрана первой чернокожей женщиной-мэром Чикаго. Об этом сообщило агентство Reuters.

Она с подавляющим преимуществом опередила конкурентку Тони Преквинкл, опытного местного политика: 74% против 26%.

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Бывший федеральный прокурор Лайтфут также станет первым мэром третьего по величине города США, который открыто заявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

56-летняя демократ Лайтфут ранее никогда не занимала политические должности, в то время как 72-летняя Преквинкл была в городском совете почти 20 лет, прежде чем в 2010 году стать президентом совета Округа Кук.

В США крайне редка конкуренция избирательных кампаний между двумя афроамериканскими женщинами.