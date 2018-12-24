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24.12.2018, 16:40

Число жертв цунами в Индонезии достигло 373 человек

Число жертв цунами в Индонезии достигло 373 человек - Фото
Извержение Анак-Кракатау (скрин из видео)

Пострадали еще 1459 человек. Украинцев среди них нет

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Число погибших от цунами в Индонезии возросло до 373 человек, а количество пострадавших на островах Ява и Суматра превысило 1459 человек. Об этом сообщает Reuters.

Место происшествия посетил также президент Индонезии Джоко Видодо. "Мы ценим оперативность и приложенные усилия к устранению последствий природного катаклизма", - сказал он.

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Ранее сообщалось, что украинцев среди пострадавших не оказалось.

Вчера на районы вокруг Зондского пролива обрушилось цунами. Его причиной стал гигантский сдвиг в море, вызванный извержением вулкана Анак-Кракатау.

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Теги: цунами, индонезия, стихийное бедствие, вулкан Анак-Кракатау
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