"Чистая тарелка". В Китае решили ограничить потребление еды

По мнению властей, людям необходимо пересмотреть свое отношение к еде, а ресторанам - подавать посетителям на одно блюдо меньше

В Китае решили запустить кампанию, направленную на борьбу с пищевыми отходами - "Чистая тарелка". Такое решение было принято председателем КНР Си Цзиньпин после того, как из-за коронавируса и массовых наводнений на юге страны появилась вероятность наступления продовольственного кризиса, сообщает ВВС.

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По мнению главы государства, Китаю необходимо "поддерживать ощущение кризиса в отношении продовольственной безопасности". Также правительство раскритиковало стримеров, которые на камеру поедают огромные порции еды.

После обращения Си Ассоциация индустрии общественного питания Уханя призвала рестораны ограничить количество подаваемых блюд по системе N-1, при которой блюд должно быть на одно меньше, чем людей за столом.

Местные жители уже возмутились по поводу возможных нововведений, ведь по правилам китайского этикета застолья пустая тарелка означает то, что хозяин положил гостю слишком мало еды. Пользователи сети также подчеркнули, что такая система "слишком жесткая". "А если человек придет в ресторан один, то сколько блюд ему принесут - ноль?" - задал риторический вопрос один из блогеров.

Кроме того, недовольство у китайцев вызвал и тот факт, что власти хотят ограничить потребление пищи для обычных людей, в то время как для официальных лиц государства устраиваются грандиозные банкеты, после которых часто выкидывается большое количество еды.

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Дарья Мостовая

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