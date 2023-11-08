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КНДР пригрозила Южной Корее войной, "как в Европе и на Ближнем Востоке" – Yonhup

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2023, 07:41
КНДР пригрозила Южной Корее войной,
Военная техника КНДР на параде (Фото: ЕРА, JEON HEON-KYUN)

Конституционный суд Южной Кореи отменил запрет на пересылку за границу антипхеньянских листовок, в ответ на это Северная Корея пригрозила Сеулу вооруженным конфликтом, подобным тем, что происходят в Украине и на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Yonhup со ссылкой на государственное северокорейское агентство ЦТАК.

В сентябре Конституционный суд Южной Кореи постановил, что запрет на трансграничную кампанию по распространению листовок, предусмотренный пересмотренным Законом о развитии межкорейских отношений, неконституционный, поскольку он чрезмерно ограничивает право на свободу выражения взглядов.

В ответ ЦТАК заявило, что кампании по рассылке открыток с критикой режима диктатора КНДР Ким Чен Ына могут стать "катализатором" конца существования Южной Кореи.

"Позиция наших революционных вооруженных сил состоит в том, что мы должны пролить гораздо больший, чем в предыдущие разы, "огненный дождь наказания" не только на базу распространения листовок, но и на оплот марионеток", – говорится в сообщении.

Пхеньян назвал кампанию по распространению открыток "злонамеренной психосоциальной войной".

"Нет никаких гарантий, что на Корейском полуострове не возникнут вооруженные конфликты, подобные продолжающимся в Европе и на Ближнем Востоке", – добавляют в ЦТАК.

Фото: Yonhup
СПРАВКА. На протяжении многих лет беженцы из КНДР в Южной Корее и консервативные активисты посылали в соседнюю страну воздушные шары с открытками с критикой Ким Чен Ына. Пхеньян жестко реагировал на такие пропагандистские акции, опасаясь, что приток внешней информации может представлять угрозу для режима Кима.

В октябре 2014 года Северная Корея обстреляла из пулеметов такие воздушные шары, запущенные активистами. Некоторые пули упали на территорию Южной Кореи, не нанеся никому вреда. В июне 2020 года северокорейские военные взорвали межкорейский офис связи в своем пограничном городе Кесон из-за пропагандистских открыток с территории Южной Кореи. В декабре 2020 года Сеул принял закон о прекращении кампаний по распространению листовок после угроз Пхеньяна в ответ на такие акции отменить военное соглашение от 2018 года, предусматривающее создание буферной зоны шириной несколько километров вдоль сухопутной и морской границы между двумя Кореями, в которой запрещено размещать войска, вооружение и военную технику и проводить военные учения.
  • В Южной Корее считают, что КНДР могла помочь террористам ХАМАС атаковать Израиль, и опасаются подобного нападения со стороны Пхеньяна.

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Милана Головань
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