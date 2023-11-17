В США разнесли по TikTok письмо бен Ладена. Говорят, это "открыло им глаза на правду" – WP

Американская газета The Washington Post пишет, что молодые пользователи соцсети TikTok "разнесли" видео с "Письмом в Америку" лидера террористической сети "Аль-Каида" Усамы бен Ладена, в котором он рассказывал о цели убийства почти 3000 американцев 11 сентября 2001 года.

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13 ноября пользователь TikTok под псевдонимом _monix2 опубликовала видео, в котором зачитывает фрагменты "Письма к Америке". WP пишет, что американские левые спровоцировали оживленное обсуждение ролика, несмотря на то, что некоторые пользователи родились позже 2001 года.

Некоторые молодые американцы заявили, что "видео открыло им глаза на внешнюю политику США и на историю, которую они никогда не изучали".

Хотя ролик с "письмом" и не попал в тренды TikTok, по хештегу #lettertoamerica перешли более двух миллионов пользователей популярной соцсети.

Впоследствии журналист американского издания HuffPost Яшар Али распространил ролик у себя на странице Х (Twitter), добавив, что "информация заставила многих переоценить то, что обычно называют терроризмом". Тогда видео просмотрели 28 миллионов пользователей.

После того как копию "письма" удалило британское издание The Guardian, публиковавшее его до волны обсуждения в TikTok, пользователи соцсети заключили, что "удаление является доказательством мудрости и важности письма", что побудило их и дальше распространять видео.

Спикер TikTok Алекс Хаурек заявил, что компания "проактивно и агрессивно" удаляла видео, рекламирующие письмо, из-за нарушения правил компании по "поддержке любой формы терроризма", и сказал, что "расследует", как видео попали на платформу.

Журналист WP 16 ноября увидел более 700 подобных видео, только часть из которых набрала более миллиона просмотров. В ролике люди говорили, что "мало знали о бен Ладене, и ставили под сомнение честность истории, которую им преподносят в США".

Некоторые говорили, что после прочтения "письма" "не могли вернуться к нормальной жизни", некоторые утверждали, что "нас всю жизнь обманывали".

При этом, пишет WP, "письмо" содержит много антисемитских высказываний, призывы к убийству некомбатантов по всему миру, особенно в демократических государствах, призывы к геноциду гражданских лиц и тому подобное.

Агентство Reuters писало, что письмо, "адресованное американскому народу", не было подписано, однако спецслужбы считают, что его автором был бен Ладен. По данным представителей американских спецслужб, письмо, вероятно, было написано в 2009 году, когда Обама начал свой первый срок в должности президента.

СПРАВКА. 11 сентября 2001 года террористы группировки Аль-Каида устроили в США четыре теракта, из-за которых погибли почти 3000 человек, 24 пропали без вести. Ответственность за организацию атаки на себя взял Усама бен Ладен, предводитель Аль-Каиды.



Теракты 11 сентября послужили поводом к тому, чтобы международная коалиция во главе с США начала военную операцию против террористов в Афганистане. Бен Ладена ликвидировали в Пакистане в 2011 году, атаку на его лагерь совершил небольшой отряд в 20-25 спецназовцев подразделения Сил специальных операций "Морские котики" ВМС США и два вертолета. Операцию организовывало Объединенное командование специальных операций в сотрудничестве с ЦРУ.



Бен Ладен был ликвидирован во время стрельбы, летальный выстрел в голову террориста совершил один из "Морских котиков". Также были убиты два курьера бен Ладена, а также один из его сыновей и женщина, которая использовалась как щит одним из мужчин, передает ABC News. По словам американских чиновников, бен Ладену предлагали сдаться, но он отказался, террорист сам стрелял из оружия во время боя. Один из американских вертолетов, CH47 Chinook, был поврежден, но не уничтожен во время операции, и американские силы решили уничтожить его самостоятельно с помощью взрывчатки. . 11 сентября 2001 года террористы группировки Аль-Каида устроили в США четыре теракта, из-за которых погибли почти 3000 человек, 24 пропали без вести. Ответственность за организацию атаки на себя взял Усама бен Ладен, предводитель Аль-Каиды.Теракты 11 сентября послужили поводом к тому, чтобы международная коалиция во главе с США начала военную операцию против террористов в Афганистане. Бен Ладена ликвидировали в Пакистане в 2011 году, атаку на его лагерь совершил небольшой отряд в 20-25 спецназовцев подразделения Сил специальных операций "Морские котики" ВМС США и два вертолета. Операцию организовывало Объединенное командование специальных операций в сотрудничестве с ЦРУ.Бен Ладен был ликвидирован во время стрельбы, летальный выстрел в голову террориста совершил один из "Морских котиков". Также были убиты два курьера бен Ладена, а также один из его сыновей и женщина, которая использовалась как щит одним из мужчин, передает ABC News. По словам американских чиновников, бен Ладену предлагали сдаться, но он отказался, террорист сам стрелял из оружия во время боя. Один из американских вертолетов, CH47 Chinook, был поврежден, но не уничтожен во время операции, и американские силы решили уничтожить его самостоятельно с помощью взрывчатки.

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