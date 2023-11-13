Буданов зустрівся з організатором ліквідації Усами бен Ладена – говорили про фронт
Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов зустрівся з екскомандувачем Сил спеціальних операцій США адміралом Вільямом Макрейвеном, обговорили ситуацію у війні РФ проти України.
"Адмірал Макрейвен ― досвідчений і мудрий воєначальник, який брав участь у війнах в Іраку, Афганістані та Перській затоці. Йому належить ключова роль у плануванні та реалізації багатьох видатних спецоперацій США, зокрема ― місії з кодовою назвою "Спис Нептуна" (2011), коли був ліквідований Осама бен Ладен", – зауважують у ГУР.
Також адмірал є автором низки книг про теорію та практику спецоперацій, про власний досвід в армії США, про лідерство та самодисципліну, а його книга "Застеляйте ліжко. Дрібниці, які можуть змінити ваше життя... і, можливо, світ" є бестселером видання The New York Times і перекладена в тому числі українською, пише відомство.
"Під час зустрічі [Буданов та Макрейвен] обговорили ситуацію на нинішньому етапі російсько-української війни, а також обмінялись думками щодо стану і перспектив регіональної та світової безпеки", – повідомляє військова розвідка.
Екскомандувач висловив глибоку підтримку Україні та українській нації у прагненні звільнити тимчасово окуповані території від російських окупантів, підсумовує ГУР.
Бен Ладена ліквідували у Пакистані у 2011 році, атаку на його табір здійснив невеликий загін у 20-25 спецпризначенців підрозділу Сил спеціальних операцій "Морські котики" ВМС США та два гелікоптери.
Операцію організовувало Об’єднане командування спеціальних операцій у співпраці з ЦРУ.
Бен Ладен був ліквідований під час стрілянини, летальний постріл у голову терориста здійснив один із "Морських котиків". Також було вбито двох кур'єрів бен Ладена, а також одного з його синів та жінку, яка використовувалася як щит одним із чоловіків, передає ABC News.
Зі слів американських посадовців, бен Ладену пропонували здатися, але він відмовився, тероист сам стріляв зі зброї під час бою.
Один з американських вертольотів, CH47 Chinook, був пошкоджений, але не знищений під час операції, і американські сили вирішили знищити його самостійно за допомогою вибухівки.
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