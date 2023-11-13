Буданов встретился с организатором ликвидации Усамы бен Ладена – говорили о фронте

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов встретился с экс-командующим Сил специальных операций США адмиралом Уильямом Макрейвеном, обсудив ситуацию в войне РФ против Украины.

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"Адмирал Макрейвен – опытный и мудрый военачальник, принимавший участие в войнах в Ираке, Афганистане и Персидском заливе. Ему принадлежит ключевая роль в планировании и реализации многих выдающихся спецопераций США, в частности – миссии с кодовым названием "Копье Нептуна" (2011), когда был ликвидирован Осама бен Ладен", – отмечают в ГУР.

Также адмирал является автором ряда книг о теории и практике спецопераций, о собственном опыте в армии США, о лидерстве и самодисциплине, а его книга "Застилайте кровать. Мелочи, которые могут изменить вашу жизнь... и, возможно, мир" является бестселлером издания The New York Times и переведена, в том числе, на украинский, пишет ведомство.

"В ходе встречи [Буданов и Макрейвен] обсудили ситуацию на нынешнем этапе российско-украинской войны, а также обменялись мнениями о состоянии и перспективах региональной и мировой безопасности", – сообщает военная разведка.

Экс-командующий выразил глубокую поддержку Украине и украинской нации в стремлении освободить временно оккупированные территории от российских оккупантов, заключает ГУР.

СПРАВКА. 11 сентября 2001 года террористы группировки Аль-Каида устроили в США четыре теракта, из-за которых погибли почти 3000 человек, 24 пропали без вести. Ответственность за организацию атаки на себя взял Усама Бен-Ладен, предводитель Аль-Каиды. Теракты 11 сентября послужили поводом к тому, чтобы международная коалиция во главе с США начала военную операцию против террористов в Афганистане.



Бен Ладена ликвидировали в Пакистане в 2011 году, атаку на его лагерь совершил небольшой отряд в 20-25 спецназовцев подразделения Сил специальных операций "Морские котики" ВМС США и два вертолета.



Операцию организовывало Объединенное командование специальных операций в сотрудничестве с ЦРУ.



Бен Ладен был ликвидирован во время стрельбы, летальный выстрел в голову террориста совершил один из "Морских котиков". Также были убиты два курьера бен Ладена, а также один из его сыновей и женщина, которая использовалась как щит одним из мужчин,



По словам американских чиновников, бен Ладену предлагали сдаться, но он отказался, террорист сам стрелял из оружия во время боя.



Один из американских вертолетов, CH47 Chinook, был поврежден, но не уничтожен во время операции, и американские силы решили уничтожить его самостоятельно с помощью взрывчатки.

11 сентября 2001 года террористы группировки Аль-Каида устроили в США четыре теракта, из-за которых погибли почти 3000 человек, 24 пропали без вести. Ответственность за организацию атаки на себя взял Усама Бен-Ладен, предводитель Аль-Каиды. Теракты 11 сентября послужили поводом к тому, чтобы международная коалиция во главе с США начала военную операцию против террористов в Афганистане.Бен Ладена ликвидировали в Пакистане в 2011 году, атаку на его лагерь совершил небольшой отряд в 20-25 спецназовцев подразделения Сил специальных операций "Морские котики" ВМС США и два вертолета.Операцию организовывало Объединенное командование специальных операций в сотрудничестве с ЦРУ.Бен Ладен был ликвидирован во время стрельбы, летальный выстрел в голову террориста совершил один из "Морских котиков". Также были убиты два курьера бен Ладена, а также один из его сыновей и женщина, которая использовалась как щит одним из мужчин, передает ABC News.По словам американских чиновников, бен Ладену предлагали сдаться, но он отказался, террорист сам стрелял из оружия во время боя.Один из американских вертолетов, CH47 Chinook, был поврежден, но не уничтожен во время операции, и американские силы решили уничтожить его самостоятельно с помощью взрывчатки.

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