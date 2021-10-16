COVID-19. Пилоты после длительного перерыва в работе чаще допускают ошибки – Bloomberg

Пандемия коронавируса привела к перерыву в работе многих пилотов гражданских авиалиний. По мере того, как страны начинают открываться, растет количество допускаемых пилотами ошибок в воздухе, сообщает Bloomberg.

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Вернувшись в кабину после вынужденного простоя, пилот одной из авиакомпаний забыл запустить второй двигатель своего самолета для взлета. Эта ошибка могла закончиться катастрофой, если бы он не прервал полет.

Другой пилот после семимесячного перерыва в работе, заходя на посадку, слишком поздно понял, что не выпустил шасси и был вынужден уйти на второй круг, находясь всего в 240 метрах от взлетно-посадочной полосы.

Несколькими неделями ранее пассажирский самолет, вылетевший из загруженного аэропорта, полетел в неправильном направлении. Его пилотировал капитан, который взошел на борт впервые за более чем шесть месяцев.

Все эти потенциально катастрофические ошибки произошли в США в последние месяцы. В каждом случае экипаж обвинял свою компанию в нехватке полетов во время Covid.

Эти инциденты — лишь некоторые из десятков ошибок, конфиденциально заявленных пилотами в узкопрофильной базе данных, предназначенной для выявления возникающих угроз безопасности.

"Это действительно критическая ситуация", – сказал Уве Хартер, пилот Airbus SE A380 компании Deutsche Lufthansa AG. "Последнее, что сейчас нужно отрасли, – это несчастный случай", – добавил он.

В то время как некоторые авиакомпании предоставляют пилотам соответствующую переподготовку, другие предлагают "самый минимум", если вообще предлагают, – сказал Хартер, который сам не летал с февраля 2020 года.

Международная организация гражданской авиации, Международная ассоциация воздушного транспорта и главный авиационный регулирующий орган Европы опубликовали подробные руководства по обучению, чтобы помочь авиакомпаниям вернуть в воздух пилотов.

По данным Bloomberg, в прошлом году авиационная отрасль потеряла $138 млрд, еще $52 млрд убытков ожидаются в 2021 году.

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Вадим Ребрина

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