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28.12.2018, 15:12

Daewoo спроектировала подлодку на литий-ионных аккумуляторах

Daewoo спроектировала подлодку на литий-ионных аккумуляторах - Фото
Иллюстративное фото (скрин из видео)

Это будет вторая в мире подводная лодка на литий-ионных аккумуляторах. Первую в этому году уже спустили на воду в Японии

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Южнокорейская судостроительная компания Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co. представила проект подводной лодки на литий-ионных аккумуляторах. Об этом сообщает Navaltoday.

Благодаря такому типу аккумуляторов внутри подлодки удастся сохранить больше рабочего пространства. К тому же, литий-ионные батареи вмещают в себе значительно больший заряд, по сравнению с прежними свинцово-кислотными батареями.

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Отмечается, что использование литий-ионных аккумуляторов в подлодках - сравнительно новый тренд, который предложила миру Япония, спустив в этом году на воду первую подлодку с новой-старой технологией.

По информации источника, корейская подлодка на 80% будет состоять из отечественных комплектующих, а к ее сборке приступят ориентировочно во второй половине 2019 года.

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Теги: подлодка, южная корея, литий-ионный аккумулятор, впк
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