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10.04.2019, 08:30

Далай-лама госпитализирован в Индии

Далай-лама госпитализирован в Индии - Фото
Далай-лама (фото - EPA)

У 83-летнего Далай-ламы диагностировали легочную инфекцию, он в больнице

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В Индии госпитализировали духовного лидера буддистов Далай-ламу XIV. Об этом сообщает NDTV.

По данным местных СМИ, у 83-летнего Далай-ламы диагностировали легочную инфекцию. Он почувствовал себя нехорошо сегодня утром в своей резиденции в Дхармсале.

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Сейчас лидер буддистов находится в Дели. Он пробудет в больнице несколько дней.

Далай-лама является духовным и политическим деятелем. Он лауреат Нобелевской премии мира (1989). Далай-лама много путешествует, встречается с политиками и учеными всего мира, а также принимает участие в межконфессиональных богослужениях.

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Теги: Далай-лама
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