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Дания разрешит своим добровольцам воевать в Украине и передаст 2700 ПТРК

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2022, 00:34
Дания разрешит своим добровольцам воевать в Украине и передаст 2700 ПТРК - Фото
Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен (Фото: depositphotos.com)

Дания передаст Украине 2700 единиц противотанкового оружия, пишет ЕП со ссылкой на Politiken. Также страна разрешит своим гражданам присоединиться к Интернациональному легиону Украины для борьбы с российскими оккупантами, пишет AFP.

Об этом заявила премьер-министр страны Мэтте Фредериксен.

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Дания впервые передает оружие стране, находящейся в состоянии войны, добавила она. Страна передаст противотанковые ракеты, их можно будет использовать на коротких дистанциях против бронетехники. Оружие поступит из оперативного запаса Вооруженных сил Дании.

Александр Мясищев
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дания птрк российское вторжение
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