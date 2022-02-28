Дания разрешит своим добровольцам воевать в Украине и передаст 2700 ПТРК

Дания передаст Украине 2700 единиц противотанкового оружия, пишет ЕП со ссылкой на Politiken. Также страна разрешит своим гражданам присоединиться к Интернациональному легиону Украины для борьбы с российскими оккупантами, пишет AFP.

Об этом заявила премьер-министр страны Мэтте Фредериксен.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Дания впервые передает оружие стране, находящейся в состоянии войны, добавила она. Страна передаст противотанковые ракеты, их можно будет использовать на коротких дистанциях против бронетехники. Оружие поступит из оперативного запаса Вооруженных сил Дании.

Александр Мясищев

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.