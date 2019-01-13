Демократ Кастро выдвинул свою кандидатуру в президенты США

Хулиан Хастро и Барак Обама (фото - EPA)

Член Демократической партии из Техаса и бывший мэр Сан-Антонио Хулиан Кастро официально объявил о выдвижении своей кандидатуры в президенты США в 2020 году. Об этом сообщает Голос Америки.

"44-летний Кастро, внук эмигранта из Мексики, работал в администрации Барака Обамы на посту главы Министерства жилищного строительства и городского развития. Его уже давно называют одной из "восходящих звезд" в Демократической партии. Кастро будет позиционировать себя, как политического аутсайдера с репутацией либерала", - сказано в сообщении.

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Он намерен отправиться в предвыборный тур по Соединенным Штатам. В понедельник, 14 января, он прибудет в Пуэрто-Рико на мероприятие Латиноамериканского фонд победа.

Кастро объявил о вступлении в предвыборную гонку в западном пригороде Сан-Антонио, населенном преимущественно мексиканцами, родившимися в США.

В противовес взглядам Дональда Трампа, он поддерживает программу общественного здравоохранения "Медикер для всех", движение "Черные жизни имеют значение" и опасается климатических изменений на планете. Он стал вторым кандидатом, который формально начал предвыборную кампанию и, в случае победы, может стать первым в истории США президентом латиноамериканского происхождения и президентом, у которого есть брат-близнец (Хоакин Кастро - демократ, представляет Техас в нижней палате Конгресса США).