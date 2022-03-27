Десятки граждан и ряд общин ушли из Московского патриархата в Православную церковь Украины

Украинская православная церковь 25 марта сообщила, что 28 общин в 9 областях официально перешли из Украинской православной церкви (Московского патриархата) в независимую Православную церковь Украины.

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Такое решение граждан и общин ПЦУ поддержала и заявила, что пришло время определиться и выбрать, на чьей стороне прихожане.

"Пришло время сделать выбор – совестью и сердцем: вы на стороне агрессора, безжалостного убийцы мирного населения, или на стороне родной вам земли, ее людей, ее Церкви? Не будьте помощниками "русского мира", молчаливыми подельниками России".

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний так же написал об этом в своем Твиттере и добавил, что "двери Православной Церкви Украины открыты для всех".

Десятки общин, низка монастирів у різних областях України вже добровільно і усвідомлено виконали свій канонічний обов’язок і послідували Томосу про автокефалію, зробивши вибір на користь Церкви і України. Двері Православної Церкви України та наші серця відкриті для всіх! March 26, 2022 В УПЦ нагадали громадянам, які хотіли б припинити будь-які зв'язки із Московським Патріархатом, що Священний Синод Православної Церкви України ухвалив рішення "Про надзвичайний порядок прийняти до Православної Церкви України", (постанова №25).

Анна Чуданова

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