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Десятки граждан и ряд общин ушли из Московского патриархата в Православную церковь Украины

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2022, 08:40
Десятки граждан и ряд общин ушли из Московского патриархата в Православную церковь Украины - Фото
Епифаний (Фото: Facebook предстоятеля ПЦУ)

Украинская православная церковь 25 марта сообщила, что 28 общин в 9 областях официально перешли из Украинской православной церкви (Московского патриархата) в независимую Православную церковь Украины.

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Такое решение граждан и общин ПЦУ поддержала и заявила, что пришло время определиться и выбрать, на чьей стороне прихожане.

"Пришло время сделать выбор – совестью и сердцем: вы на стороне агрессора, безжалостного убийцы мирного населения, или на стороне родной вам земли, ее людей, ее Церкви? Не будьте помощниками "русского мира", молчаливыми подельниками России".  

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний так же написал об этом в своем Твиттере и добавил, что "двери Православной Церкви Украины открыты для всех". 

Анна Чуданова
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упц митрополит епифаний российская агрессия проти Украині
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