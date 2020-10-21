Дипфейк "раздел" более 100 000 женщин – их фото взяли из соцсетей

Искусственный интеллект сумел "раздеть" более 100 000 женщин без их ведома и согласия, а затем обнаженные фото распространили в Telegram

В интернете распространили поддельные обнаженные фотографии более 100 000 женщин, которые были сделаны благодаря технологии дипфейк. Об этом сообщает BBC со ссылкой на доклад компании Sensity.

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Фейковые фотографии распространяли через Telegram, часть девушек "выглядят несовершеннолетними". Администратор сервиса, создающего дипфейки, называет это "развлечением": "Меня это не волнует. Это развлечение, которое не несет в себе насилия. Этим никто никого не будет шантажировать, так как качество нереалистичное". При этом архив с обнаженными фото пообещали удалить.

Сервис рекламировался в российской соцсети VK, а большинство пользователей дипфейк-бота – граждане РФ.

Руководитель Sensity Джорджио Патрини говорит, что переход к использованию фотографий частных лиц является относительно новым явлением: "Достаточно иметь учетную запись в социальной сети с общедоступными фотографиями, чтобы стать мишенью".

СПРАВКА. Дипфейк – это генерируемые компьютером, реалистичные изображения и видео, основанные на реальном шаблоне. Одной из его целей было создание поддельных порнографических видеороликов, основанных на изображениях знаменитостей.

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Владислав Сердюк

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