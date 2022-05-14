Джен Псаки покинула должность представителя Белого дома

Джен Псаки в пятницу провела свой последний брифинг в качестве пресс-секретаря Белого дома. Ее преемницей стала Карин Жан-Пьер, пишет CNN.

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За 16 месяцев со времени вступления в должность президента Джо Байдена Псаки провела 224 пресс-брифинга – больше, чем все спикеры Белого дома за четыре года во время каденции Дональда Трампа.

Псаки, много лет проработавшая на разных представительских постах в администрациях Барака Обамы и Джо Байдена, переходит работать на телеканал MSNBC.

Ее преемница 44-летняя Карин Жан-Пьер ранее занимала должность заместителя Псаки. Она стала первой темнокожей женщиной и представительницей ЛГБТ-сообщества в должности представителя Белого дома.

Прежде чем присоединиться к команде Байдена, Жан-Пьер возглавляла аппарат Камалы Гаррис.

Андрей Водяный

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