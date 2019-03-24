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24.03.2019, 09:39

Джимми Картер побил рекорд долгожительства среди президентов США

Джимми Картер побил рекорд долгожительства среди президентов США - Фото
Джимми Картер (фото - EPA)

95-летний экс-президент США до сих пор ведет активную деятельность по помощи нуждающимся в жилье людям и участвует в политической жизни США

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Джимми Картер, 39-й президент США, который возглавлял Белый дом с 1977 по 1981 год, побил рекорд долголетия среди всех глав Соединенных Штатов. Об этом сообщает Voice of America.

"22 марта 2019 года, Картер стал самым пожилым бывшим президентом США и обошел покойного Джорджа Буша-старшего, которому на момент смерти 30 ноября 2018 года исполнилось 94 года и 171 день", - сказано в сообщении.

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39-й президент США поставил рекорд среди всех американских президентов по продолжительности активной политической и общественной деятельности после окончания каденции. До 2012 года рекордсменом являлся 31-й глава Белого дома Герберт Гувер, который умер в 1964 году на 91-м году жизни.

"Я чувствую себя совершенно спокойно, что бы ни случилось. Я готов ко всему и с нетерпением жду нового приключения", - говорит о своей жизни Картер, подразумевая под приключениями профилактику болезней.

В 2015 году Картер рассказал, что у него рак - меланома, которая распространилась на его мозг и печень. Тогда ему удалось вылечиться.

Джеймс Эрл "Джимми" Картер-младший родился 1 октября 1924 года. Лауреат Нобелевской премии мира (2002). Дважды был избран губернатором штата Джорджия (с 1971 по 1975). Известно, что он два раза в месяц проводит религиозный урок в баптистской в в родном штате. В последние годы неоднократно выступал с критикой в адрес Израиля в связи с действиями в Ливане и секторе Газа. 

В 2018 году Картер предостерегал президента США Дональда Трампа от военной конфронтации с Россией и призывал к миру.

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Теги: джимми картер, долгожитель, президент сша
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