Джимми Картер сломал бедро

Джимми Картер (фото - ЕРА)

Во время подготовки к охоте на индейку упал и сломал бедро 39-й президент США в 1977-1981 годах Джеймс "Джимми" Картер. Об этом говорится в заявлении Центра Картера.

Заядлый охотник повредился на дворе своего дома в Плэйнс, штат Джорджия. Он успешно перенес операцию в медцентре Phoebe Sumter в Америкасе.

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"Президент Картер заявил, что в основном переживает из-за того, что на неделе заканчивается сезон охоты, а он еще не добрал до разрешенного лимита на дичь. Он надеется, что власти штата Джорджия позволят ему перенести неиспользованный лимит на следующий год", - пишет пресс-служба Картера.

Нынешний президент США Дональд Трамп пожелал ему скорейшего выздоровления. "Он был в отличном настроении, когда мы разговаривали в прошлом месяце. Все с ним будет хорошо!" - написал Трамп в Twitter.

Картер, бывший арахисовый фермер, был губернатором Джорджии в период с 1971 по 1975 год, после чего занимал пост №1 в стране.