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Для размещения ПВО в Москве Россия уничтожает собственные леса и заповедники – The Insider

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2023, 14:49
Для размещения ПВО в Москве Россия уничтожает собственные леса и заповедники – The Insider - Фото
Фото: The Insider

Власти Москвы "очищают" территории лесов и заповедников под нужды Минобороны РФ. В частности, там устанавливается система противовоздушной обороны. Об этом говорится в расследовании The Insider.

Журналисты пишут, что установление ПВО в парке-заповеднике "Лосиный остров", о котором стало известно в начале 2023 года, вызвало возмущение у местных жителей и экологов, однако в ответ на их запрос в муниципалитете ответили, что строительство военных площадок проводилось с целью якобы "обеспечения государственной сохранности и обороны РФ".

Фото: The Insider

Издание отмечает, что больше всего экология пострадала в микрорайоне "Курьяново" на юго-востоке Москвы. Как узнал The Insider, площадка под нужды Минобороны займет 5 гектаров.

Фото: The Insider

Из-за близости масштабного строительства активисты начали переживать при сохранении заповедника Коломенское и церкви Вознесения, включенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Памятник может потерять статус из-за резкого изменения ландшафта вокруг него.

В Коломенском военная техника будет располагаться на охраняемой природной территории и на территории культурного наследия, что в принципе недопустимо, напоминает издание.

Фото: The Insider

Отмечается, что в Минобороны РФ никак не комментировали установку систем ПВО в Москве.

  • 19 января 2023 года Министерство природы заявило, что национальный природный парк "Святые Горы" в Донецкой области из-за войны уничтожен на 80%.
  • 23 февраля министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрлец заявил, что "не каждая страна имеет столько лесов, сколько Россия уничтожила в Украине".

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Мілана Головань
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