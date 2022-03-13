До Мариуполя не довезли гуманитарный груз из-за обстрелов – Верещук

Гуманитарный конвой, который должен был выехать из Бердянска в окруженный Мариуполь, сегодня не поехал в город. Об этом в эфире телеканала Рада сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, конвой не смог выехать из-за российских авианалетов. Колонна попытается проехать в Мариуполь завтра, добавила министер.

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"Колонна осталась в Бердянске. Сегодня враг снова атаковал с воздуха – стерты с лица земли дома, церкви, много погибших", – сообщила Верещук.

Россияне не пропускают гуманитарные конвои в Мариуполь, заявлял президент Зеленский. Оккупанты атаковали танками именно те участки, где проходил маршрут конвоя, говорил он.

Александр Мясищев

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