Дочь премьер-министра ОАЭ рассказала о подробностях своей попытки побега из страны – видео
Принцесса Латифа, дочь эмира Дубая, премьер-министра ОАЭ шейха Мохаммеда, заявила, что спецназовцы "накачали ее наркотиками", когда она пыталась бежать в 2018 году на лодке, и доставили ее обратно в тюрьму. Об этом пишет ВВС.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
Видео записывались в течение нескольких месяцев на телефон – его принцессе тайно дали примерно через год после поимки и возвращения в Дубай, отмечает издание.
Она записала их в ванной, потому что там была единственная дверь, которую она могла запереть.
По ее словам, она сопротивлялась солдатам, вытаскивающим ее из лодки в 2018 году. Помимо этого, она заявила, что "пинала и дралась", а также укусила руку одного эмиратского коммандос, пока он не закричал.
Также Латифа отметила, что после дозы транквилизатора она потеряла сознание – проснувшись она оказалась в Дубае.
Также она заявила, что ее держали одну без доступа к медицинской или юридической помощи на вилле с запертыми окнами и дверями, а также охраняла полиция.
В видео она также обвинила отца в том, что он удерживает ее в заложницах.
Близкая подруга принцессы Тийна Яиухиайнен, а также активисты кампании "Свободу Латифа" Дэвид Хей и Маркус Эссабри заявили, что приняли трудное решение, обнародовав эти сообщения сейчас. Она опасаются за безопасность дочери эмира.
In 2019, Latifa began to send secret messages to her friends, via a smuggled phone— BBC Breaking News (@BBCBreaking) February 16, 2021
She described being held, against her will
The UAE has previously said Latifa is "safe in the loving care of her family"#MissingPrincesshttps://t.co/WCWIJKcqLd pic.twitter.com/ngyi4nbnTO
- В феврале 2018 года 32-летняя Латифа предприняла неудачную попытку побега из Дубая. В 2018 году она хотела тайно покинуть ОАЭ на яхте, но ее судно задержали в Индийском океане, после чего практически полгода судьба принцессы Латифы оставалась неизвестной. Позже она опубликовала видео, в котором заявила о пытках, а также давлении со стороны шейха Мохаммеда.
Комментарии