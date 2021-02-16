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Дочь премьер-министра ОАЭ рассказала о подробностях своей попытки побега из страны – видео

16.02.2021, 16:16
Дочь премьер-министра ОАЭ рассказала о подробностях своей попытки побега из страны – видео - Фото
Принцесса Латифа (Фото - ЕРА)

Принцесса Латифа, дочь эмира Дубая, премьер-министра ОАЭ шейха Мохаммеда, заявила, что спецназовцы "накачали ее наркотиками", когда она пыталась бежать в 2018 году на лодке, и доставили ее обратно в тюрьму. Об этом пишет ВВС.   

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Видео записывались в течение нескольких месяцев на телефон – его принцессе тайно дали примерно через год после поимки и возвращения в Дубай, отмечает издание.

Она записала их в ванной, потому что там была единственная дверь, которую она могла запереть.

По ее словам, она сопротивлялась солдатам, вытаскивающим ее из лодки в 2018 году. Помимо этого, она заявила, что "пинала и дралась", а также укусила руку одного эмиратского коммандос, пока он не закричал.

Также Латифа отметила, что после дозы транквилизатора она потеряла сознание – проснувшись она оказалась в Дубае.

Также она заявила, что ее держали одну без доступа к медицинской или юридической помощи на вилле с запертыми окнами и дверями, а также охраняла полиция. 

В видео она также обвинила отца в том, что он удерживает ее в заложницах. 

Близкая подруга принцессы Тийна Яиухиайнен, а также активисты кампании "Свободу Латифа" Дэвид Хей и Маркус Эссабри заявили, что приняли трудное решение, обнародовав эти сообщения сейчас. Она опасаются за безопасность дочери эмира.

  • В феврале 2018 года 32-летняя Латифа предприняла неудачную попытку побега из Дубая. В 2018 году она хотела тайно покинуть ОАЭ на яхте, но ее судно задержали в Индийском океане, после чего практически полгода судьба принцессы Латифы оставалась неизвестной. Позже она опубликовала видео, в котором заявила о пытках, а также давлении со стороны шейха Мохаммеда.
Станислав Стороженко
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оаэ Дубай принцесса латива шейх
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