Дочь пресс-секретаря Путина работает в Европарламенте

Елизавета Пескова (фото - instagram.com/stpellegrino)

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова работает стажером в Европейском парламенте, и имеет беспрепятственный доступ к внутренней компьютерной сети Европарламента и ряду документов ЕС. Об этом говорится в расследовании журналистов Радио Свобода.

Согласно расследованию, 21-летняя Елизавета Пескова официально зарегистрирована стажером в офисе французского евродепутата Эмерика Шопрада, который был "наблюдателем" на "референдуме", организованном российскими оккупантами в Крыму в 2014 году.

Реклама

Депутат подтвердил эту информацию журналистам издания и отметил, что это уже вторая стажировка Песковой в Европарламенте.

Шопрад является членом комитета по иностранным делам Европарламента, а также подкомитета по вопросам безопасности и обороны. Также он является делегатом в комитете парламентского сотрудничества ЕС-Россия.

Несколько евродепутатов, с которыми пообщались журналисты Радио Свобода, не знали, что в Европарламенте находится беспрепятственно дочь сотрудника Кремля.

Расследователи говорят, что в качестве стажера Пескова имеет беспрепятственный доступ к зданиям Европарламента и к его внутренней компьютерной сети.

Отмечается, что стажеры в Европарламенте получают зарплату из бюджета евродетутатов, который формируется из денег европейских налогоплательщиков.

В конце ноября 2018 года супруга Пескова, фигуристка Татьяна Навка приобрела часть акций крымской компании Галит, выпускающей соль.