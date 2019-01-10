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10.01.2019, 12:02

Дрон сбросил бомбу на генералов во время парада в Йемене

Дрон сбросил бомбу на генералов во время парада в Йемене - Фото
Хуситский блокпост (фото - ЕРА)

Среди раненых - высокопоставленные военные, включая заместителя начальника Генштаба страны. Атаковали базу повстанцы-хуситы.

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Дроны проиранских повстанцев-хуситов атаковали правительственный парад в провинции Лахдж на юге Йемена. В результате сбрасывания с коптеров взрывного устройства погибли несколько человек, пишет Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Парад проходил на территории военной базы в районе аль-Ахад, когда на подиуме прогремел взрыв. 

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По данным саудовского канала Аль-Арабия, погибли пять человек и "несколько" получили ранения. На хуситском канале Аль-Мазира заявили, что целились на "руководство захватчиков".

Неизвестно, присутствовали ли на параде военные из Саудовской Аравии или ОАЭ - двух стран Персидского залива, которые возглавляют коалицию, совершившую три года назад вторжение в Йемен ради восстановления власти президента Абд-Раббу Мансура Хади.

В декабре проиранские повстанцы и поддерживаемое саудитами правительство под давлением Запада согласились поставить войну на паузу, чтобы обсудить пункты перемирия. С той поры напряжение растет - стороны пока ни к чему не пришли.

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Теги: дрон, смерть, бомбардировка, йемен, хуситы, парад
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