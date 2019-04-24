Дроны будут доставлять вакцины, кровь и лекарства по всей Гане

Иллюстративное фото: ЕРА

В Гане на этой неделе начинается пилотный проект по доставке жизненно важных вакцин, крови и лекарств для пациентов по всей стране при помощи беспилотников. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI).

Беспилотники работают автономно и смогут перевозить до 1,8 кг груза каждый.

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По словам гендиректора GAVI Сета Беркли, медики смогут размещать заказы посредством SMS, когда их запасы будут подходить к концу.

Четыре центра обеспечат до 600 рейсов в день с планами по увеличению до 2000.

Для доставки дронами будет доступно 12 обычных и неотложных вакцин, включая прививки от желтой лихорадки, полиомиелита, кори, менингита и столбняка, а также 148 препаратов крови и других важнейших лекарств. Цель такой схемы - доставка необходимого в течение 30 минут.

"А это означает, что неотложные процедуры, например, своевременная инъекция противоядия от яда змей или препарата от бешенства, помогут спасти жизни попавших в беду людей", - пишет агентство.

Проектом руководит калифорнийская робототехническая компания Zipline. Там утверждают, что смогут обслуживать около 2000 медучреждений на 12 млн человек по всей западноафриканской стране. Проект также развивается при поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс и нескольких других компаний, включая фирму по доставке посылок UPS и фармацевтического гиганта Pfizer.