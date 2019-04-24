Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
24.04.2019, 14:01

Дроны будут доставлять вакцины, кровь и лекарства по всей Гане

Дроны будут доставлять вакцины, кровь и лекарства по всей Гане - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА

Дроны будут вылетать из четырех центров, зависать над медпунктами и сбрасывать посылки с помощью крошечных парашютов.

Реклама
Реклама

В Гане на этой неделе начинается пилотный проект по доставке жизненно важных вакцин, крови и лекарств для пациентов по всей стране при помощи беспилотников. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI).

Беспилотники работают автономно и смогут перевозить до 1,8 кг груза каждый.

Реклама

По словам гендиректора GAVI Сета Беркли, медики смогут размещать заказы посредством SMS, когда их запасы будут подходить к концу.

Четыре центра обеспечат до 600 рейсов в день с планами по увеличению до 2000.

Для доставки дронами будет доступно 12 обычных и неотложных вакцин, включая прививки от желтой лихорадки, полиомиелита, кори, менингита и столбняка, а также 148 препаратов крови и других важнейших лекарств. Цель такой схемы - доставка необходимого в течение 30 минут.

"А это означает, что неотложные процедуры, например, своевременная инъекция противоядия от яда змей или препарата от бешенства, помогут спасти жизни попавших в беду людей", - пишет агентство.

Проектом руководит калифорнийская робототехническая компания Zipline. Там утверждают, что смогут обслуживать около 2000 медучреждений на 12 млн человек по всей западноафриканской стране. Проект также развивается при поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс и нескольких других компаний, включая фирму по доставке посылок UPS и фармацевтического гиганта Pfizer.

Отправить:
Распечатать:
Теги: африка, технологии, дрон, медицина, доставка, беспилотник, гана
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 