Дуэйн Джонсон - самый высокооплачиваемый актер в мире
Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавляет рейтинг Forbes второй год подряд
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" снова возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии Forbes.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
За прошлый год Дуэйн Джонсон заработал $87,5 млн, 24 из них он получил за фильм Красное уведомление.
Второе место в рейтинге занял Райан Рейнольдс, известен по ролям в ситкоме "Два парня, девушка и пиццерия", а также в фильмах "Король вечеринок, "Дэдпул", общий доход которого в 2019 году составил $71,5 млн.
На третьей строчке оказался Марк Уолберг ("Правосудие Спенсера", "Планета обезьян", "Третий лишний", "Боец") с годовым доходом в $58 млн.
Первая десятка рейтинга выглядит так:
- Дуэйн "Скала" Джонсон ($87,5 млн).
- Райан Рейнольдс ($71,5 млн).
- Марк Уолберг ($58 млн).
- Бен Аффлек ($55 млн).
- Вин Дизель ($54 млн).
- Акшай Кумар ($48,5 млн).
- Лин-Мануэль Миранда ($45,5 млн).
- Уилл Смит ($44,5 млн).
- Адам Сэндлер ($41 млн).
- Джеки Чан ($40 млн).
Читайте также: Коронавирус vs Голливуд. Как распространение COVID-19 влияет на киноиндустрию
Комментарии