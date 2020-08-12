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Дуэйн Джонсон - самый высокооплачиваемый актер в мире

12.08.2020, 13:58
Дуэйн Джонсон - самый высокооплачиваемый актер в мире - Фото
Дуэйн "Скала" Джонсон (Фото: ЕРА)

Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавляет рейтинг Forbes второй год подряд

Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" снова возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии Forbes.

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За прошлый год Дуэйн Джонсон заработал $87,5 млн, 24 из них он получил за фильм Красное уведомление.

Второе место в рейтинге занял Райан Рейнольдс, известен по ролям в ситкоме "Два парня, девушка и пиццерия", а также в фильмах "Король вечеринок, "Дэдпул", общий доход которого в 2019 году составил $71,5 млн.

На третьей строчке оказался Марк Уолберг ("Правосудие Спенсера", "Планета обезьян", "Третий лишний", "Боец") с годовым доходом в $58 млн.

Первая десятка рейтинга выглядит так:

  1. Дуэйн "Скала" Джонсон ($87,5 млн).
  2. Райан Рейнольдс ($71,5 млн).
  3. Марк Уолберг ($58 млн).
  4. Бен Аффлек ($55 млн).
  5. Вин Дизель ($54 млн).
  6. Акшай Кумар ($48,5 млн).
  7. Лин-Мануэль Миранда ($45,5 млн).
  8. Уилл Смит ($44,5 млн).
  9. Адам Сэндлер ($41 млн).
  10. Джеки Чан ($40 млн).

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Наталия Софиенко
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