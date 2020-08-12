Дуэйн Джонсон - самый высокооплачиваемый актер в мире

Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавляет рейтинг Forbes второй год подряд

Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" снова возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии Forbes.

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За прошлый год Дуэйн Джонсон заработал $87,5 млн, 24 из них он получил за фильм Красное уведомление.

Второе место в рейтинге занял Райан Рейнольдс, известен по ролям в ситкоме "Два парня, девушка и пиццерия", а также в фильмах "Король вечеринок, "Дэдпул", общий доход которого в 2019 году составил $71,5 млн.

На третьей строчке оказался Марк Уолберг ("Правосудие Спенсера", "Планета обезьян", "Третий лишний", "Боец") с годовым доходом в $58 млн.

Первая десятка рейтинга выглядит так:

Дуэйн "Скала" Джонсон ($87,5 млн). Райан Рейнольдс ($71,5 млн). Марк Уолберг ($58 млн). Бен Аффлек ($55 млн). Вин Дизель ($54 млн). Акшай Кумар ($48,5 млн). Лин-Мануэль Миранда ($45,5 млн). Уилл Смит ($44,5 млн). Адам Сэндлер ($41 млн). Джеки Чан ($40 млн).

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Наталия Софиенко

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