Дутерте хочет переименовать Филиппины и сделать федерацию

Президент Филиппин Родриго Дутерте обеспокоился колониальным прошлым страны и решил ее переименовать. Об этом пишет Bloomberg.
Филиппины получили свое нынешнее название более 300 лет назад, при испанском короле Филиппе II, когда островное государство было колонией Испании.
Инициатива Дутерте перекликается с предложением экс-президента Филиппин Фердинанда Маркоса, который предложил назвать страну "Махарлика", что в переводе означает "благородство".
"Маркос был прав. Он хотел переименовать Филиппины в "Махарлику" потому, что это слово из малайского языка", - заявил он.
Кроме того, Дутерте предложил внести изменения в Конституцию страны еще и о государственном устройстве Филиппин, предложив сделать страну федерацией.
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