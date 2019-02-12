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12.02.2019, 11:15

Дутерте хочет переименовать Филиппины и сделать федерацию

Дутерте хочет переименовать Филиппины и сделать федерацию - Фото
Родриго Дутерте (фото: EPA)

По мнению филиппинского президента, это избавит страну от колониального прошлого и добавит ей благородства

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Президент Филиппин Родриго Дутерте обеспокоился колониальным прошлым страны и решил ее переименовать. Об этом пишет Bloomberg.

Филиппины получили свое нынешнее название более 300 лет назад, при испанском короле Филиппе II, когда островное государство было колонией Испании.

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Инициатива Дутерте перекликается с предложением экс-президента Филиппин Фердинанда Маркоса, который предложил назвать страну "Махарлика", что в переводе означает "благородство". 

"Маркос был прав. Он хотел переименовать Филиппины в "Махарлику" потому, что это слово из малайского языка", - заявил он.

Кроме того, Дутерте предложил внести изменения в Конституцию страны еще и о государственном устройстве Филиппин, предложив сделать страну федерацией.

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Теги: Родриго Дутерте, Филиппины, Махарлика
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