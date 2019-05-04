Экс-главу охраны Лукашенко подозревают во взятке от фирмы из РФ

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Следственное управление КГБ Беларуси обвинило бывшего начальника охраны президента страны Александра Лукашенко в сотрудничестве с российской компанией. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Экс-заместителю секретаря Совета безопасности Беларуси Андрею Втюрину предъявили обвинение в получении взятки от российской компании. От какой именно компании была взятка, не уточняется.

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Втюрина задержали 3 мая. Его подозревают в оказании помощи российской компании в продвижении ее частных интересов в стране.

"Накануне он был задержан с поличным при получении $148 600 от представителя российской коммерческой структуры "Г" за содействие в продвижении ее интересов в Республике Беларусь", - пишет КГБ Беларуси.

Ведомство задержало и представителя компании. Оба обвиняемых признали свою вину. Сейчас они находятся под стражей.

В посольстве России имя задержанного представителя компании тоже не называют