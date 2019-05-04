Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
04.05.2019, 13:50

Экс-главу охраны Лукашенко подозревают во взятке от фирмы из РФ

Экс-главу охраны Лукашенко подозревают во взятке от фирмы из РФ - Фото
Фото: Pixabay

Андрея Втюрина подозревают в получении взятки от российской компании

Реклама
Реклама

Следственное управление КГБ Беларуси обвинило бывшего начальника охраны президента страны Александра Лукашенко в сотрудничестве с российской компанией. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Экс-заместителю секретаря Совета безопасности Беларуси Андрею Втюрину предъявили обвинение в получении взятки от российской компании. От какой именно компании была взятка, не уточняется.

Реклама

Втюрина задержали 3 мая. Его подозревают в оказании помощи российской компании в продвижении ее частных интересов в стране.

"Накануне он был задержан с поличным при получении $148 600 от представителя российской коммерческой структуры "Г" за содействие в продвижении ее интересов в Республике Беларусь", - пишет КГБ Беларуси.

Ведомство задержало и представителя компании. Оба обвиняемых признали свою вину. Сейчас они находятся под стражей.

В посольстве России имя задержанного представителя компании тоже не называют

Отправить:
Распечатать:
Теги: беларусь, кгб, Андрей Втюрин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 