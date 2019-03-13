Экс-казначея Ватикана посадили на шесть лет за педофилию

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Бывший глава секретариата по экономике Ватикана кардинал Джордж Пелл приговорен Окружным судом австралийского штата Виктория в Мельбурне к шести годам лишения свободы за сексуальное насилие над несовершеннолетними. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Текст приговора по делу Пелла был опубликован 13 марта на сайте суда.

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Как отмечается в приговоре, вынесенном судьей Питером Кидом, 77-летний кардинал Пелл злоупотребил своей властью и проявил "поразительное высокомерие".

"Учитывая возраст осужденного, вынесенный ему приговор нельзя считать несущественным", - подчеркнул судья. Прошение о досрочном освобождении может быть подано Пеллом не ранее чем через три года и восемь месяцев.

Пелла, считавшегося на тот момент третьим должностным лицом в католической церкви, обвинили в сексуальных домогательствах в июне 2017 года по нескольким эпизодам. Расследование исковых заявлений велось с июля 2016 года, когда стало известно, что Пелл мог быть причастен к растлению несовершеннолетних.

Тогда же кардинал обратился к папе римскому Франциску с просьбой временно освободить его от занимаемой должности с тем, чтобы он смог доказать свою невиновность. Пелл назвал себя жертвой "безжалостной дискредитации". Позже его адвокат выступил с заявлением о том, что Пелл считает себя невиновным по всем пунктам предъявленных обвинений.

Тем не менее в декабре 2018 года кардинал Пелл был признан виновным в сексуальном насилии над двумя мальчиками из церковного хора 12 и 13 лет в 1996-1997 годах, когда кардинал был епископом-помощником Мельбурна. Показания против Пелла дал только один из них, второй скончался в 2014 году от передозировки наркотиками.

В феврале 2019 года Пелл был арестован по решению суда. По данным стороны обвинения, ему грозило до 50 лет лишения свободы. Пелл стал самым высокопоставленным представителем Ватикана, столкнувшимся с подобными обвинениями.

17 января 2018 года в России священника Глеба Грозовского признали виновным в педофилии и приговорили к 14 годам колонии строгого режима.