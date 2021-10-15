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Экс-президента США Клинтона госпитализировали, он поправляется – CNN

Цей матеріал також доступний українською
15.10.2021, 08:55
Экс-президента США Клинтона госпитализировали, он поправляется – CNN - Фото
Билл Клинтон (Фото – Caroline Brehman, EPA)

Бывший президент США Билл Клинтон был госпитализирован в отделение интенсивной терапии в Калифорнийском университете, сообщает CNN.

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У Клинтона диагностировали инфекцию мочевыводящих путей, которая распространилась на кровоток.

Врачи сообщили, что Клинтону внутривенно вводят антибиотики, реакция организма на них хорошая.

Клинтон 12 октября был в Калифорнии на частном мероприятии, где почувствовал себя уставшим. После взятия анализов он был госпитализирован. По словам врачей, в отделении интенсивной терапии он находился по соображениям конфиденциальности и безопасности, а не из-за необходимости интенсивной терапии.

Клинтон в хорошем настроении, разговаривает с семьей и персоналом, уже встает и гуляет, сообщили в клинике.

Врачи экс-президента подчеркнули, что госпитализация не связана с COVID-19.

  • В 2004 году Клинтон перенес четырехкратное шунтирование сердца.
  • В 2010 году Клинтону установили два стента в артерии.
Денис Юдин
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