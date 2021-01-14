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Экс-президента Южной Кореи осудили на 22 года тюрьмы. Верховный суд поставил в деле точку

14.01.2021, 10:30
Экс-президента Южной Кореи осудили на 22 года тюрьмы. Верховный суд поставил в деле точку - Фото
Пак Кын Хе (фото - ЕРА)

Верховный суд Южной Кореи оставил в силе 20-летний тюремный срок для экс-президента Пак Кын Хе по делу о коррупции на высшем уровне. Вердикт окончательный, суммарно с другим приговором Пак Кын Хе осуждена на 22 года заключения, передает Yonhap.

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Как отмечается, в ходе слушаний прокуратура пыталась обжаловать июльское постановление о сокращении наказания. Суд оставил в силе приговор в виде 20 лет тюрьмы и штрафа 18 млрд вон (около $15 млн), однако снял часть предъявленных ранее обвинений.

Вердикт является окончательным, отмечают в издании. Он положил конец одному из крупнейших политических скандалов страны после трех лет и девяти месяцев с момента первого обвинения Пак Кын Хе.

Отмечается, что суммарно Пак будет приговорена к 22 годам тюремного заключения, включая двухлетний тюремный срок по приговору 2018 года за незаконное вмешательство в процесс выдвижения кандидатов правящей тогда партией Саэнури.  Учитывая время, которое экс-президент уже отбыла в заключении, ее выпустят в 2039 году.

Пак стала уже четвертым осужденным экс-президентом Южной Кореи, отмечают в издании. В ноябре 2020-го Верховный суд оставил в силе 17-летний тюремный приговор ее предшественника Ли Мен Бака за хищение и взяточничество. А Но Тэ У и Чон Ду Хван отсидели в тюрьме около двух лет одновременно за восстание и военный переворот, пока не были помилованы в декабре 1997-го.

  • В конце 2016-го парламент объявил Пак Кын Хе импичмент, а в 2017-м Констиутционный суд отстранил ее от власти, позже политика арестовали. Ей предъявили обвинения по ряду статей, в том числе о превышении полномочий, злоупотреблении властью, взяточничестве.
  • Апелляционный суд осуждал Пак Кын Хе на 30 лет заключения, однако приговор несколько раз обжаловался. Верховный суд поставил в деле точку.
Марк Сировой
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